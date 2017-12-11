Голий чоловік у київському метро: дебошир лаявся та бив поліцейських, потім потрапив до лікарні (відео)

Чоловіка, який оголений бігав у столичній підземці й з кулаками кидався на працівників поліції, доставили до лікарні. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

"Інцидент стався у вестибюлі станції метро "Позняки". При спробі поліцейських та чергової по станції заспокоїти агресивного пасажира він чинив опір. Однак правопорушника затримали і передали лікарям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до чергової частини управління поліції метрополітену від чергової по станції надійшло повідомлення про те, що на платформі перебуває оголений чоловік. Працівник поліції намагався заспокоїти чоловіка, але на зауваження він не реагував.

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Окрім того, чоловік почав лаятися та вдарив поліцейського. Потім стрибнув у вагон та проїхав ще кілька зупинок. На станції метро "Червоний хутір" працівник поліції, який намагався затримати правопорушника, отримав удар по голові. Однак чоловіка таки затримали й викликали "швидку".

З’ясувалося, що затриманий - 29–річний уродженець Чернігівщини, який перебуває на обліку, оскільки має проблеми із психічним здоров’ям. Чоловік перебуває у лікарні.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яка передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляли ЗМІ, у київському метрополітені на станції метро "Червоний хутір", кінцевій на Сирецько-Печерській лінії, розгулював абсолютно голий чоловік. Йому вдалося навіть вдертися до кабіни машиніста.