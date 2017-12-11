У київському метро голий чоловік намагався викрасти поїзд (відео)

У київському метрополітені на станції метро "Червоний хутір", кінцевій на Сирецько-Печерській лінії, розгулював абсолютно голий чоловік. Йому вдалося навіть вдертися до кабіни машиніста, пише "Сегодня".

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Відео інциденту виклав в мережу користувач Максим Балашов. Чоловіка середніх років, який розгулював по вагону і по платформі повністю без одягу, намагалися затримати співробітники метро. Як пише "В городе Киев", інцидент стався минулого тижня.

Повідомляється, що дивного пасажира в підсумку таки "знешкодили" і передали медикам в руки. Як йому вдалося потрапити на станцію в такому вигляді, поки не ясно.

Як повідомляв УНІАН, щур викликав паніку у вагоні нью-йоркського метро.