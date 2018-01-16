Мережу підкорило відео із собаками, які не дають господарю викинути новорічну ялинку
10:36, 16 січня 2018Курйози
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У мережі стає популярним відео, як собаки не давали господареві викинути ялину. Наразі воно набрало багато переглядів.
В Мережі стає популярним відео, як собаки не давали господареві викинути ялинку
Викинути ялинку виявилося завданням не з легких для мешканця Арканзасу. На заваді стали двоє домашніх улюбленців.
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Чоловік ледве встиг винести дерево на вулицю, як у ялинку вчепилися песики й спробували висмикнути її з рук. В якийсь момент чоловік навіть впав на землю. Кумедну боротьбу зняла з вікна його дружина.
Як повідомляв УНІАН, у Каліфорнії одна з покупців магазину американської мережі Costco через десять днів після Різдва зажадала повернути їй гроші за куплену ялинку. Жінка аргументувала повернення тим, що "дерево померло".
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