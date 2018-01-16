Мережу підкорило відео із собаками, які не дають господарю викинути новорічну ялинку

Викинути ялинку виявилося завданням не з легких для мешканця Арканзасу. На заваді стали двоє домашніх улюбленців.

Читайте також"Не дерево, а туалетний йоржик": соцмережі висміяли різдвяну ялинку в Римі, яка облисіла (фоторепортаж)

Чоловік ледве встиг винести дерево на вулицю, як у ялинку вчепилися песики й спробували висмикнути її з рук. В якийсь момент чоловік навіть впав на землю. Кумедну боротьбу зняла з вікна його дружина.

Як повідомляв УНІАН, у Каліфорнії одна з покупців магазину американської мережі Costco через десять днів після Різдва зажадала повернути їй гроші за куплену ялинку. Жінка аргументувала повернення тим, що "дерево померло".