Кучма: коли я став президентом, мріяв, щоб у магазинах була ковбаса

Вчора на матч «Шахтаря» з французькою «Тулузою» на «Донбас-Арену» в гості до президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова завітали екс-президент України Леонід Кучма і колишній прем`єр Росії, екс-посол Росії в Україні Віктор Черномирдін. Після матчу обидва вони розсипалися в компліментах щодо нового стадіону і з приводу гри «гірників»; також з`ясувалося, що обидва добре знайомі з професією шахтаря .

Віктор Черномирдін: "Повинен сказати, що це просто приголомшливий стадіон. Але й гра, звичайно, відмінна. Сьогодні ми побачили футбол у виконанні команди європейського рівня. Команди, яка грала по-справжньому. Все здорово! Я гірник за професією і за «Шахтар» вболіваю з давніх давен. Тому для мене це справжнє свято".

Леонід Кучма: "У мене сестра була «гірничка», брат теж у шахті працював. Батько мій трудився в Єнакієво на шахті в 1920-му році. Коли я став президентом, у мене спочатку була мрія, щоб у магазинах з`явилася ковбаса. Потім — щоб у нас в країні були такі заправні станції, як у Європі. І, нарешті, щоб ми дійсно чимось відрізнялися і весь світ знав, що є така країна — Україна. І з`явилися брати Клички, такі команди, як «Шахтар», які прославляють Україну. Сьогодні була дійсно гра, гідна європейського рівня".

За матеріалами прес-служби ФК "Шахтар"