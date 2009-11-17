Forbes: найбільш екзотичне місце для туризму - в Україні

Чорнобильську АЕС названо найбільш "екзотичним" місцем для туризму на Землі. Таке визначення колись небезпечна зона отримала від журналу Forbes, що оприлюднив список суперекстравагантних туристичних місць, де можна і відпочити, і побачити те, чого більше немає ніде у світі, повідомляє видання "Сегодня".

"Через 23 роки після ядерної катастрофи на ЧАЕС кілька фірм пропонують сюди тури, - пише Forbes. - Відвідувачі їдуть, щоб побачити підірваний реактор, "мертве місто" Прип’ять і рудий ліс, де сосни набули кольору апельсина через радіацію". Власне, це вся характеристика 30 кілометрів зони, куди українці возять іноземців за 70-170 доларів.

Незважаючи на таку рекламу, у наших турфірм кількості клієнтів не побільшало. Як розповів нам представник pripyat.com, який возить туристів до зони відчуження, через кризу і ситуацію зі "свинячим грипом" в Україні кількість клієнтів зменшилася. А раніше вони по кілька разів на місяць возили до ЧАЕС здебільшого росіян і поляків. Іноземців найбільше вражають тут покинуті села.

Для тих, хто віддає перевагу менш екстремальному відпочинку, Forbes пропонує поїздку на Галапагосові острови або до найхолоднішого місця на Землі - до Антарктиди. За словами глави агентства Gap Adventures Брюса ТІПА, зараз ці два напрями стають все більш затребуваними.

Серед оригінальних турнапрямів: столиця Північної Кореї (але туди пускають одиниці), дерева "Кров дракона" з єменського острова Сокотра, монастир Такстанг в останньому королівстві в Азії - Бутані, а також Тува (Росія), де досі живуть майстри горлового співу.