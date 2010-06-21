У Київському зоопарку народилася біла лама

У столичному зоопарку в суботу ввечері народилася лама.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського зоопарку, самочку білого кольору назвали Білка. Новонароджена і її мама зараз почуваються себе добре.

«Білка – корінна киянка. Її батьки (самець Білий і самка Дар’я) свого часу теж народилися в столичному зоопарку: тато у 2004 році, а мама - в 2000», - йдеться в повідомленні.

У колекції зоопарку тепер п`ять цих тварин. Там лами харчуються сіном, гілковим кормом, вівсом і хлібом.

Крім того, за даними прес-служби, в Київському зоопарку з початку року дитинчата вже з`явилися в кенгуру і дикобраза, сови-сипухи, зебри Гранту, бізона. Дуже багато тварин ще чекають поповнення в сім`ї: плямисті і благородні олені, примати, птахи.