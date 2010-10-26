Британія виставить на продаж Шервудський ліс
08:59, 26 жовтня 2010Курйози
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Уряд Великої Британії має намір продати приватним інвесторам близько половини лісових територій, що належать державі.
Серед лісів, виставлених на продаж, фігурує легендарний Sherwood, прославлений героєм середньовічних англійських балад Робін Гудом.
Очікується, що розпродаж лісових масивів принесе країні від 2 до 5 млрд фунтів стерлінгів до 2020 року.
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