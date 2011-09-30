Серед лауреатів Шнобелівської премії опинився мер Вільнюса

У Гарвардському університеті в четвер, 29 вересня, відбулося вручення Антинобелівської премії (Ig Nobel prize), повідомляє Reuters. Цю премію, відому в Росії також як Шнобелівська, присуджують за найсумнівніші досягнення в науці.

Шнобелівську премію вручили в 10 категоріях. Серед лауреатів цього року виявилися численні провісники кінця світу. За деякими з представлених версій, кінець світу мав наступити вже кілька разів: наприклад, в 1954, в 1982, в 1992, в 1994 чи в 2011 роках.

Премію також одержали автори дослідження про те, як потреба до сечовипускання впливає на процес ухвалення рішень. Ця нагорода була вручена в номінації "Медицина".

Одним з лауреатів Антинобелівської премії цього року також став норвежець, який у своїй науковій праці спробував проаналізувати, чому в повсякденному житті люди зітхають. Крім того, "Шнобелівку" одержали дослідники, які пояснили, чому дискоболи зазнають запаморочення, тоді як метальники молотка з цією проблемою не стикаються.

Серед лауреатів Шнобелівської премії виявився також мер Вільнюса Артурас ЗУОКАС. Він запропонував боротися з незаконним паркуванням автомобілів класу люкс за допомогою танків і продемонстрував, як це може виглядати.

Антинобелівська премія була встановлена Марком АБРАХАМСОМ, редактором гумористичного журналу "Аннали неймовірних досліджень" (The Annals of Improbable Research), в 1991 році, відзначає Лєнта.ру. Антинобелівські премії вручаються незадовго до того, як стають відомі лауреати Нобелівської премії. Прикметно, що автори сумнівних досліджень одержують нагороди з рук справжніх нобелівських лауреатів.