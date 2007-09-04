Британські школярі матимуть уроки щастя

Уряд Великої Британії збирається ввести в середніх школах країни уроки щастя, благополуччя і хороших манер, пише The Times.

За інформацією видання, таке рішення було ухвалене у зв`язку з позитивними результатами експериментальної програми SEAL (Соціальні і емоційні аспекти навчання), введеної в початкових учбових закладах Великої Британії. Як показала програма, діти, яких навчають виражати свої почуття, контролювати гнів і співпереживати іншим людям, стають спокійнішими, сконцентрованішими і більш мотивованими.

Учні шкіл, де була введена програма SEAL, почали менше конфліктувати зі вчителями, стали відкритішими і товариськими. Крім того, дослідження, проведене фахівцями Інституту освіти (Institute of Education) показало, що програма SEAL допомагає не лише учням, але і вчителям, у яких знижується рівень стресу і підвищується ентузіазм.

Проте у програми є також і противники, які вважають, що у дітей, які починають дуже серйозно ставитися до своїх емоцій, в майбутньому можуть розвинутися серйозні емоційні проблеми.

Лента.ру