У Гватемалі знайшли найдавніший календар майя

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на журнал Science.

«Ці фрески на сьогодні є найбільш ранніми астрономічними таблицями майя, які були коли-небудь виявлені археологами. Це не зовсім календар як такий, а таблиці, що задають інтервали місячних місяців і містять у собі цілий ряд складних математичних розрахунків, пов`язаних з астрономією. До цього подібні розрахунки були відомі лише по Дрезденському кодексу - рукопису майя, що датується XIV-XV століттями", - пояснив заступник директора Мезоамериканського центру імені Кнорозова Російського державного гуманітарного університету Дмитро Бєляєв.

Група археологів під керівництвом Вільяма Сатурно з Бостонського університету (США) з 2001 року проводить розкопки у північній частині Гватемали - у провінції Петен.

У цій місцевості знаходиться Шультун - одне із найбільших "мертвих міст" майя, відкрите близько століття тому одним із гватемальських чорноробів.