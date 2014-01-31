В Уругваї відкрили курси з вирощування конопель

Національна федерація виробників конопель в Уругваї відкрила курси по вирощуванню цієї рослини, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ. На даний момент вже 50 людей вивчають дисципліну, починаючи з питання проростання зерна і закінчуючи труднощами збору і висушування квітів з їх подальшим вживанням. Курси - лише один із заходів влади, прийнятих для контролю за обігом та споживанням марихуани.

У грудні 2013 року Уругвай став першою країною в світі, яка повністю легалізувала виробництво і продаж рослинного наркотику.

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Згідно з новим законом, зареєстровані споживачі марихуани матимуть три способи отримання доступу до наркотику. Згідно першого варіанту, марихуану можна вирощувати самостійно, однак за законом заборонено мати більше шести кущів на людину. У цьому разі річний урожай становитиме близько 480 грамів. Другий спосіб - записатися в кооператив з вирощування конопель. Нарешті, можна придбати марихуану в аптеці, але не більше 40 грамів на місяць. Потенційні покупці повинні зареєструватися в спеціальній базі даних, яка буде відслідковувати, скільки марихуани було куплено за місяць. Вартість наркотику складе 1 долар за грам. Іноземці придбати її на законних підставах не зможуть.

Треба сказати, що відвідувачі курсів цікавляться коноплею не тільки з метою куріння, але й для вживання в медичних цілях. Медики розповідають, що настої з цієї рослини використовуються для лікування псоріазу та інших подразнень на шкірі. Також коноплі допомагають людям, що страждають від безсоння й відсутності апетиту.