90-річного екс-президента Польщі дружина "заскочила" на зраді з доглядальницею - ЗМІ

Той в боргу не залишився та обізвав другу половинку божевільною.

84-річна Барбара заскочила чоловіка у компроментуючій позі з доглядальницею, яка на 40 років молодша за нього.

Дорота, обличчя якої журналісти приховують, пропрацювала у родині Ярузельських останні п'ять років.

Весь цей час Барбара Ярузельська підозрювала її в алкоголізмі та спробах спокусити чоловіка. І тепер каже, що після півстолітнього шлюбу вже має готові документи на розлучення.