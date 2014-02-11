90-річного екс-президента Польщі дружина "заскочила" на зраді з доглядальницею - ЗМІ

06:06, 11 лютого 2014
Курйози
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У Польщі розгорівся секс-скандал: 90-річного польського екс-президента Войцеха Ярузельського дружина звинуватила у зраді.

Ярузельський / ТСН

Той в боргу не залишився та обізвав другу половинку божевільною.

84-річна Барбара заскочила чоловіка у компроментуючій позі з доглядальницею, яка на 40 років молодша за нього.

Дорота, обличчя якої журналісти приховують, пропрацювала у родині Ярузельських останні п'ять років.

Весь цей час Барбара Ярузельська підозрювала її в алкоголізмі та спробах спокусити чоловіка. І тепер каже, що після півстолітнього шлюбу вже має готові документи на розлучення.

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