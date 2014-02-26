Мешканка Нью-Йорку народила на перехресті

Близько 16.00 24 лютого 39-річна Поллі МакКорт (Polly McCourt), у якої почалися родові перейми, вийшла з під'їзду свого будинку і встигла дійти лише до найближчого перехрестя, щоб зловити таксі до лікарні, як у неї відійшли води і почалися перейми. Про це пишуть MEDНовости з посиланням на New York Daily News.

Як повідомляє видання, Поллі впала на асфальт і через кілька хвилин на світ з'явилася дівчинка. Породіллі допомогли люди, що проходили повз неї. Перехожі викликали «швидку» і поліцію, а до їхнього приїзду загорнули новонароджену у свої шарфи, светри.

Прибулі медики доправили мати, у якої це були треті пологи, і дитину в Lenox Hill Hospital. Як повідомляється, обидва відчувають себе добре. Вага дівчинки склав 3 350 грамів, її назвали Айла Изабелл (Ila Isabelle). Друге ім'я новонароджена отримала на честь жінки, яка віддала Поллі своє пальто.