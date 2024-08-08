Червоні карликові зірки можуть створювати зоряні спалахи з високим рівнем ультрафіолетового випромінювання.

Інтенсивне ультрафіолетове випромінювання від спалахів червоних карликових зірок може істотно вплинути на те, чи планети навколо них можуть бути придатними для життя. Про це свідчать результати дослідження, які публікує сайт Кембриджського університету.

"Вважається, що небагато зірок генерують достатню кількість ультрафіолетового випромінювання через спалахи, щоб впливати на придатність планети до життя. Наші висновки показують, що набагато більше зірок можуть мати таку здатність", — сказала автор дослідження Вера Бергер.

Вона з командою використовували архівні дані космічного телескопа GALEX для пошуку спалахів серед 300 000 найближчих зірок.

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"Поєднання сучасної комп’ютерної потужності з гігабайтами спостережень десятирічної давності дозволило нам шукати спалахи на тисячах і тисячах найближчих зірок", — сказав співавтор доктор Майкл Такер з Університету штату Огайо.

На думку дослідників, ультрафіолетове випромінювання від зоряних спалахів може або роз’їдати планетарні атмосфери, загрожуючи їхньому потенціалу для підтримки життя, або сприяти формуванню будівельних блоків РНК, необхідних для створення життя.

Зазначається, що дальнє УФ-випромінювання від спалахів в середньому в три рази більш енергійне, ніж вважалося. Точна причина цього більш сильного далекого ультрафіолетового випромінювання залишається неясною. Команда вважає, що випромінювання спалаху може бути зосереджене на певних довжинах хвиль, що вказує на присутність таких атомів, як вуглець і азот.

"Це дослідження змінило картину навколишнього середовища навколо зірок, менш масивних, ніж наше Сонце, які випромінюють дуже мало ультрафіолетового світла поза спалахами", — сказав співавтор Джейсон Хінкл.

За словами Бергер, для вивчення ультрафіолетового світла від зірок необхідно більше даних з космічних телескопів, що має вирішальне значення для розуміння джерела цього випромінювання.

"Наша робота акцентує увагу на необхідності подальших досліджень впливу зоряних спалахів на екзопланетне середовище. Використання космічних телескопів для отримання УФ-спектрів зірок буде мати вирішальне значення для кращого розуміння походження цього випромінювання", — сказала Бергер.

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