За словами дослідників, через зміну клімату ареал поширення комарів збільшується.

Науковці створили новий метод, який, швидше за все, допоможе людям уникнути небезпечних хвороб, які можна підхопити через укус комара, а саме лихоманки Денге. Для того, щоб цей спосіб був ефективним, потрібно використовувати дрони, передає IFL Science, посилаючись на результати дослідження у науковому журналі Science Robotics.

Зазначається, що дрони "розкидали" сотні комарів, яких заразили спеціальними бактеріями Wolbachia. Такі мікроорганізми не становлять небезпеки для людей, проте діють на цих комах таким чином, що ті більше не можуть переносити збудники хвороб.

Крім того, комарі були "позначені" флуоресцентними порошками, аби пізніше їх можна було виявити та зловити. Це продемонструвало, що система спрацювала, тому комарі пережили свою "подорож".

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Під час другої частини дослідження команда випробувала безпілотники в зоні площею 2 квадратних кілометри. Вчені кожного тижня випускали в середньому 155 комарів на гектар. Це тривало приблизно 4 місяці з декількома короткими перервами для розв'язання технічних питань.

Також вчені підрахували, що загалом було випущено приблизно 31 тисячу комах, які були інфіковані Wolbachia для того, аби ці особини поширили бактерію серед місцевої популяції комарів.

За словами науковців, такий метод може бути дієвим, адже вони помітили позитивні зміни. Перший раз його застосували у 2017 році в столиці Індонезії Джакарті. За допомогою цієї технології, рівень захворюваності на гарячку Денге став нижчим на 77%.

Своєю чергою торік вчені провели інші дослідження, де припустили, що методика може мати кращі результати, ніж про це говорить статистика. Проте вже в цьому році дослідники намагалися з'ясувати, чи можна використати цей метод на більших за площею територіях.

"Ми розробили повністю автоматизовану систему дозованого випуску комарів, яка випускає їх невеликими групами на великій площі, і інтегрували її в безпілотники. Через зміну клімату ареал поширення комарів збільшується. Це означає, що більше людей, ймовірно, перебуватимуть у зоні ризику підхопити інфікуватися хворобами, збудники яких переносять ці комахи. Нам потрібна будь-яка допомога, яку ми можемо отримати, і дрони можуть стати її важливою частиною", - підкреслили науковці.

Що відомо про лихоманку Денге

Лихоманка Денге є гострим інфекційним захворюванням, яким можна заразитися через укус комара. Приблизно половини населення Землі живуть там, де є високий ризик інфікування. З початку 2024 року у 80 країнах світу було зафіксовано понад 10 млн випадків лихоманки Денге, серед яких близько 5 тисяч були смертельними. За словами вчених, це вдвічі більше, ніж було виявлено у 2023 році.

Укуси комарів - останні новини

Як писав УНІАН, експерти розповіли, чому комарі можуть кусати деяких людей частіше, ніж інших. За їхніми словами, кровопивці покладаються на вуглекислий газ, який ми видихаємо.

"Комарі починають орієнтуватися на імпульси вуглекислого газу та продовжують летіти проти вітру, оскільки відчувають вищу концентрацію, ніж містить звичайне навколишнє повітря", - зауважив Йооп ван Лун, ентомолог з Університету Вагенінгена в Нідерландах.

Своєю чергою на початку цього літа Європейський центр з профілактики та контролю захворювань попередив, що кількість випадків лихоманки Денге швидко зростає по всій Європі, при цьому деякі інфекції стають потенційно важкими. За даними центру, тигрові комарі, які живуть у тропічних країнах, були виявлені в 13 країнах Євросоюзу, що пов'язано зі "значним" зростанням випадків лихоманки цього року.

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