Експерт розповіла, як перевірити, чи немає "небажаних гостей" у вашому номері.

Перевірка готельного номера на наявність постільних клопів має бути першочерговою, коли ви вперше прибуваєте до помешкання. Це легше зробити, коли світло вимкнене. Про це пише Express із посиланням на колишню працівницю готелю Гейлі (@haleewithaflair).

За її словами, коли ви входите в номер, не треба одразу вмикати світло. Хоча це може здатися нелогічним, легше помітити клопів у темному середовищі.

"Ось як я перевіряю свою кімнату, перш ніж розпакувати речі та заселитися в кімнату. Перше, що треба зробити, - це переконатися, що у вашій кімнаті темно. Вимкніть світло, закрийте штори та використовуйте ліхтарик на телефоні", - каже експертка.

Вона каже, що клопи полюбляють бовтатися в кутах і складках готельного ліжка.

"Навіть якщо ви не бачите комах, обов’язково перевірте, чи немає плями, як плями крові, тому що це теж не добрий знак", - рекомендує Гейлі.

Вона також радить туристам перевіряти наявність клопів перед тим, як розпаковувати речі, оскільки комахи можуть потрапити в багаж, а також перевірити штори та оббивку.

"Якщо ви спочатку зареєструєтесь і перевірите свій номер і виявите нашестя клопів, сфотографуйте, зробіть запис і віднесіть його назад на стійку реєстрації. Більшість готелів зможуть переселити гостей у новий номер і "швидше за все, повернуть вам гроші", - додала Гейлі.

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