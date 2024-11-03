Дряпання не є обов’язково проявом поганої поведінки вашого улюбленця.

Коти мають вроджений інстинкт використовувати кігті для дряпання. Люди часто сприймають це як поведінкову проблему, яку потрібно виправити. Але це не є обов’язково проявом поганої поведінки вашого улюбленця, пише Popular Science.

Зазначається, що нещодавно група дослідників визначила фактори, які впливають на те, що домашні коти дряпаються. З'ясувалося, що особливості характеру, наявність маленьких дітей і тип ігор, у які граються коти, можуть багато пояснити у питанні, чому пухнастики дряпаються.

Висновки детально описані в дослідженні, опублікованому у журналі Frontiers in Veterinary Science, і вказують на деякі способи, якими власники кішок можуть спробувати запобігти подряпинам.

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"Наші висновки можуть допомогти опікунам контролювати та перенаправляти подряпини на відповідні матеріали, що може сприяти створенню більш гармонійного середовища життя як для котів, так і для їхніх опікунів", - сказала Ясемін Салгірлі Демірбас, співавторка дослідження та ветеринарна дослідниця з Університету Анкари в Туреччині.

Під час дослідження команда опитала понад 1200 власників котів у Франції щодо повсякденного життя їхніх улюбленців, особливостей і небажаної поведінки. Вони виявили, що стрес є головною причиною подряпин. Якщо поряд діти, особливо маленькі, стрес посилюється, і це одна з "мотивацій" для кішок дряпатися, кажуть автори дослідження:

"Окремим фактором, який також може бути пов'язаний зі стресом, є грайливість. Рівень стресу може підвищуватися, коли коти грають протягом тривалого періоду часу через безперервну стимуляцію".

За словами Демірбас, існує чіткий зв’язок між певними факторами навколишнього середовища та поведінкою котів, що дряпаються.

"Зокрема, присутність дітей у домі, а також активні ігри та нічна активність значно сприяють підвищенню подряпин. Коти, яких описують як агресивних або руйнівних, також демонструють більший рівень дряпання", - каже дослідниця.

І хоча деякі фактори, як-от характер кота та наявність дітей, не можна змінити, щоб обмежити подряпини, власники пухнастиків можуть вжити певних заходів.

"Забезпечення безпечних схованок, високих місць для спостереження та широких можливостей для ігор також може допомогти зменшити стрес і залучити кота до більш конструктивної діяльності", - радить Демірбас.

Вона також рекомендує зробити кілька коротких ігрових сеансів, які найкраще імітують успішні сценарії полювання. Це можна зробити, використовуючи дозатори для ласощів у формі мишок, встановлюючи вдома високі жердини, переконавшись, що гра з котами є більш інтерактивною, і дозволяючи котам час від часу безпечно досліджувати природу.

Ігри, які підживлюють внутрішнього мисливця кота, швидше за все, підтримають його інтерес, що призведе до зниження рівня стресу та зменшить кількість подряпин на меблях. На думку команди, короткі ігрові сеанси також можуть зміцнити зв’язок між котами та їхніми доглядачами.

"Розуміння глибинних емоційних мотивів дряпання, таких як розчарування, які, схоже, пов’язані з рисами особистості та факторами навколишнього середовища, дозволяє опікунам безпосередньо вирішувати ці проблеми", - резюмувала Демірбас.

"Погані звички" котів

Раніше УНІАН писав, як відучити кота дряпати меблі. За словами ветеринарки Ханни Харт, не варто карати кота за подряпини, адже це не допоможе і лише викличе занепокоєння у пухнастика.

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