Журавлі "всиновили" гусеня.

У мережі активно обговорюють "пташину сімейну драму", яка сталася на одному зі ставків в американському штаті Вісконсін.

Фотограф Алан Гінзберг розповів в соціальній мережі Facebook про сімейство канадських журавлів, які ростять гусине пташеня як своє власне. За його словами, щовесни пара журавлів повертається на цю водойму, щоб виводити своє потомство. Цього року, лише за декілька днів після появи на світ єдиного пташеняти, сильні дощі підняли рівень води у ставку та затопили їхнє гніздо.

Журавлі знайшли покинуте гніздо канадської гуски і оселилися в ньому. Невдовзі виявилося, що гніздо не було порожнім - у ньому лежало гусяче яйце. За кілька днів яйце вилупилося і сімейство прийняло пташеня як власне:

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"Ми прибули вчасно, щоб побачити нову сім'ю на прогулянці: батьків-журавлів, коричневе дитинча і дуже розгублене гусеня. Мати-журавель обожнювала обох пташенят, делікатно копаючись у ставковому мулі, щоб запропонувати їм перекусити, і, здавалося, зовсім не переймалася генетичною таємницею, що шкандибала поруч із нею".

За словами автора допису, в цей момент до гнізда повернулася пара "дуже засмучених" гусей. Птахи понад годину плавали навколо журавлів, однак гусеня залишалося під крилом своєї "прийомної матері", а журавель-самець кидався на гусей.

"Саме тоді, коли ми думали, що ситуація на болоті не може бути більш драматичною, до хаосу приєдналися два червонокрилих дрозди, які пікіруючи бомбардували і журавлів, і гусей - адже, мабуть, жодна хороша мильна опера на болоті не обходиться без пари побічних персонажів-негідників", - пожартував він.

Згодом Гінзберг опублікував новий допис, в якому розповів, що гусеня залишається "вегетаріанцем" у родині м'ясоїдних журавлів. Крім того, його батьки також змінили стратегію годування заради нього - тепер вони шукають їжу неподалік малюка.

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