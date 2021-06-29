Тест на драгері показав перевищення норми алкоголю в організмі чоловіка у 25 разів.

На Волині патрульні поліцейські затримали п'яного водія, який викрав автомобіль з шістьома тоннами овочів.

Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції Волинської області у Facebook.

Зазначається, що вночі патрульні отримали інформацію про те, що в заявника на вулиці Львівській у Луцьку викрали автомобіль Mercedes-Benz Vario. В авто було 6 тонн товару (овочі).

Патрульні встановили, заявник повернувся із рейсу, куди їздив за овочами, залишив автомобіль напроти свого будинку та пішов спати. А коли вийшов, аби їхати на ринок, то виявив, що авто викрали.

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"Оглянувши місце події, поліцейські виявили розчавлені овочі та сліди на асфальті від коліс, які вказували на те, що транспортний засіб поїхав у бік Львова", - йдеться у повідомленні.

Патрульні передали орієнтування усім екіпажам. А згодом, один з них виявив автомобіль, який підходив під орієнтування, на повороті у село Баїв.

У фургоні патрульні виявили чоловіка, який намагався втекти з місця події.

"Огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події показав, що чоловік був нетверезим (стрілки алкотестера показали в небо, що дорівнює 5 проміле. Перевищення у 25 разів)", - зазначили в поліції.

Чоловіка затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

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Автор: Світлана Макринська