Цей рецепт покращить смак навіть посередніх персиків.

Літо - це ідеальний час, коли багато сезонних фруктів та овочів. Нещодавно на повну потужність почався сезон персиків. Можна приготувати з них чай, морозиво чи навіть фруктовий салат.

Мережу ж підкорив простий рецепт запечених персиків у TikTok, який змусить бігти за фруктами якомога швидше.

Як приготувати запечені персики

Розрізаємо фрукти навпіл та виймає кісточку. Далі потрібно покласти у форму для запікання розрізом догори та рівномірно пензликом змастити їх оливковою олією. Після цього переверніть персики і запікайте при 175 градусах протягом 10 хвилин.

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У цей час змішайте корицю, цукор, ванільний екстракт і розм’якшене масло. Вийміть персики з духовки та переверніть їх так, щоб дірка від кісточки, була спрямована вгору. Отвір треба заповнити масляною сумішшю, а потім запікати ще 10 хвилин.

Коли вони будуть готові, можна додати кульку морозива або трохи збитих вершків і приступити до цього. Це смачний, швидкий і легкий десерт, який справді виводить персики на новий рівень. Запікання концентрує їх смак і солодкість, тож це також чудовий спосіб зробити смак посередніх фруктів набагато кращим.

Також можна надати цьому рецепті осіннього відтінку, додавши в суміш мускатний горіх, гарбузові спеції та коричневий цукор, а не просто корицю та цукор.

Що приготувати влітку

Коли на вулиці жахлива спека, треба обов'язково мати вдома банку морозива. Однак воно містить багато цукру, що шкодить здоров'ю та фігурі. Відомий шеф-кухар Джеймі Олівер розкрив свій класичний рецепт полуничного морозива, але можна брати й малину, вишню, шовковицю, персик, чорницю чи ожину.

У спекотні літні дні справжні кавомани не відмовляються від улюбленого напою, а просто починають пити його холодні варіації. Приготувати вдома лате зі льодом дуже просто, якщо знати правильну послідовність.

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