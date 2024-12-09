Цього Різдва замість того, щоб викидати залишки з сирної дошки, дотримуйтеся простих рекомендацій.

Святковий сезон часто наповнений смачними ласощами, і однією з найпопулярніших закусок, якими можна насолодитися на Різдво, є класична сирна дошка. Твердий сир завжди буде хітом для тих, хто любить смачні закуски. Однак, щоб ваш продукт залишався свіжим і насиченим смаком, важливо зберігати його правильно, пише Express.

Влатка Лейк, експертка зі зберігання в компанії Space Station, поділилася кількома порадами про те, як зберегти ваші сири під час святкового сезону та після нього. За її словами, більшість сирів найкраще зберігати в холодильнику при температурі близько 1–7°C. При цьому тверді сири, такі як чеддер і пармезан, більш стійкі і "можуть переносити трохи тепліші умови, а при правильному зберіганні можуть зберігатися кілька місяців".

Що стосується свіжих сирів, таких як моцарелла, рікотта та фета, важливо зберігати їх у холодніших частинах холодильника, наприклад у ящику для овочів, щоб запобігти їхньому швидкому псуванню.

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"Вони, як правило, псуються швидше за все під впливом високих температур. При такому зберіганні вони повинні залишатися свіжими до двох тижнів", - каже фахівчиня.

За її словами, багато свіжих сирів також покриті розсолом, що допомагає подовжити термін їх зберігання, тому переконайтеся, що ви не зливаєте його перед зберіганням. Більшість сирів, які ви купуєте в супермаркеті або гастрономі, продаються загорнутими у вощений папір. Ця упаковка спеціально розроблена, щоб ваш сир "дихав":

"Ефективною заміною є кухонна фольга, яка особливо добре підходить для блакитних сирів".

Водночас, за словами Лейк, харчова плівка є одним із найгірших способів зберігати твердий сир, оскільки вона затримує вологу. Для тих, хто хоче особливо дбати про свій сир, чудовим варіантом може бути зберігання його в герметичному контейнері.

"Ви також можете розглянути можливість покласти свій сир у закриту коробку для посуду. Це запобіжить будь-яким запахам, які поглинаються або випромінюються вашим сиром і переважають у вашому холодильнику, особливо якщо ваш сир уже відкритий", - каже експертка.

На завершення вона дала секретну пораду: якщо ви справді прагнете подовжити свіжість свого сиру, помістіть кубик цукру в коробку для посуду, це допоможе ввібрати вологу і зберегти ваш сир свіжим довше.

Інші поради зі зберігання продуктів

Раніше УНІАН повідомляв, як зробити, щоб авокадо не темніло. Якщо ви зберігаєте цілі авокадо в ящику холодильника з лимоном, вони будуть свіжими протягом місяця після того, як ви їх купили.

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