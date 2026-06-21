В Австралії відкрили завод, який перетворює вуглець на бетон і скло

Загальний обсяг викидів CO₂ в Австралії становить близько 400 млн тонн на рік.

У Новому Південному Уельсі відкрили перший в Австралії завод з переробки вуглецю, який уловлює вуглекислий газ та перетворює його на промислову продукцію, зокрема бетон, папір і скло, пише Reuters.

Компанія MCI Carbon вже 15 років розробляє технологію уловлювання, використання та зберігання вуглецю Myrtle, а демонстраційна установка потенційно може вловлювати 2500 метричних тонн CO₂ на рік.

"Технологія компанії MCI Carbon ґрунтується на так званій мінеральній карбонізації. Це природний процес, що відбувається на Землі, під час якого CO₂ вилучається з атмосфери та поглинається гірськими породами", – розповів генеральний директор і співзасновник компанії Маркус Доу.

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Зазначається, що загальний обсяг викидів CO₂ в Австралії становить близько 400 мільйонів тонн на рік. Минулого року було оновлено цільові показники країни щодо скорочення викидів до 2035 року – вони мають знизитися на 62–70% порівняно з рівнем 2005 року.

На відміну від традиційної технології уловлювання та зберігання вуглецю, яка передбачає закачування CO₂ у підземні порожнини, технологія уловлювання, використання та зберігання дозволяє отримувати готовий продукт із вмістом вуглецю.

"Це допоможе підприємствам-забруднювачам декарбонізуватися, водночас отримуючи прибуток", – зауважив міністр енергетики та зміни клімату Австралії Кріс Боуен.

Більше про проєкти з переробки вуглецю

Компанія MCI також працює над планами будівництва промислового заводу з переробки вуглецю в Австрії, який зможе уловлювати до 50 тисяч тонн CO₂ на рік. Ця технологія є однією з кількох методик мінеральної карбонізації, що зараз розробляються у світі.

Ще один подібний проєкт від канадської компанії Arca використовує гірничі відходи (так звані "хвости") для остаточного зв'язування вуглецю.

Інші новини, пов’язані з вуглекислим газом

Раніше повідомлялося, що учені навчилися перетворювати вуглекислий газ на кисень. Зазначалося, що цей метод може бути особливо важливим під час майбутніх космічних місій.

Також УНІАН писав про те, що рівень вуглекислого газу досяг найвищого рівня за всю історію людства. Повідомлялося, що середнє значення за травень 2025 року досягло 430,2 ppm, що є найвищим показником відтоді, як почалися точні вимірювання.

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