Рівень вуглекислого газу є одним із найважливіших при відстеженні ситуації з глобальним потеплінням.

В атмосфері Землі зараз міститься більше вуглекислого газу (CO₂), ніж будь-коли за всю історію людства. Уперше за весь час спостережень середній рівень CO₂ за місяць перевищив 430 частин на мільйон (ppm), згідно з даними фахівців з Інституту океанографії Скріппса в Сан-Дієго.

Середнє значення за травень 2025 року досягло 430,2 ppm - це найвищий показник відтоді, як 67 років тому почалися точні вимірювання, пише Daily Mail.

Що більше CO₂ в атмосфері, то вищими є темпи глобального потепління, яке згодом може зробити поверхню Землі надто спекотною для життя людини. За значно вищих концентрацій CO₂ також може спричиняти цілу низку проблем зі здоров'ям. До числа тривожних наслідків належать когнітивні порушення, сонливість, нудота і, в крайніх випадках, навіть смерть.

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"Черговий рік - черговий рекорд. Це сумно", - сказав директор програми з вивчення CO₂ Інституту Скріппса Ральф Кілінг. Як і інші парникові гази, CO₂ діє як ковдра, затримуючи тепло і нагріваючи нижні шари атмосфери. Це змінює погодні патерни і підживлює екстремальні явища, такі як хвилі спеки, посухи, лісові пожежі, зливи і повені.

Підвищення рівня CO₂ також сприяє закисленню океанів, що ускладнює морським організмам, таким як ракоподібні та корали, формування твердих панцирів і скелетів.

За словами вчених, поточний вміст вуглекислого газу в атмосфері еквівалентний тому, що спостерігався приблизно від 4,1 до 4,5 мільйона років тому - у період, який вчені називають "Пліоценовим кліматичним оптимумом".

У той час рівень моря був приблизно на 24 метри вищим, ніж сьогодні, а середня глобальна температура була на 3,9°C вищою за доіндустріальний рівень. Фактично, клімат був настільки теплим, що великі ліси вкривали Арктику, де сьогодні простягається сувора, млява тундра.

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Раніше УНІАН повідомляв, що рівень кисню на Землі може впасти в мільйон разів. Це поверне атмосферу Землі до умов, схожих на ті, що були до кисневої катастрофи близько 2,4 мільярда років тому.

Крім того, ми розповідали, що вчені б'ють на сполох через стрімке потемніння світового океану. Це відбувається, коли зміни у верхньому шарі води ускладнюють потрапляння сонячного світла вглиб океану.

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