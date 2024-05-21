Цей популярний продукт має не лише витончений смак, але й унікальні поживні властивості.

Гречка має не лише витончений смак, але й унікальні поживні властивості, вона є основним продуктом харчування в усьому світі протягом тисячоліть. Про це йдеться у матеріалі Real Simple.

Зазначається, що гречка поширена в багатьох світових кухнях - зокрема, використовується у таких стравах, як японська локшина соба, французькі млинці з Бретані, італійська паста піццоккері, каша варнішкес та східноєвропейська каша.

Дієтологи назвали п'ять причин, чому потрібно вживати гречку для вашого здоров'я.

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Добре для здоров’я кишечника

Гречка чудово впливає на травлення з кількох причин. По-перше, як цільне зерно, вона є джерелом як розчинної, так і нерозчинної клітковини, необхідної для підтримки регулярного травлення. По-друге, гречка має пребіотичні переваги, сприяючи росту корисних кишкових бактерій, діючи як їжа для здорових бактерій.

По-третє, гречка має низький вміст коротколанцюгових вуглеводів, що робить її чудовим вибором для людей із розладами травлення. Нарешті, є також дані, які свідчать про те, що псевдокрупи, такі як гречка, більш ситні, ніж інші зерна, такі як пшениця та рис, тобто вони довше забезпечуватимуть відчуття ситості.

Джерело високоякісного протеїну

Гречка є одним із небагатьох джерел білка рослинного походження, відомим як повноцінний білок, тобто містить усі 9 незамінних амінокислот, необхідних для здоров’я, які люди повинні отримувати з їжі.

Одна порція гречки (1 склянка звареної) забезпечує приблизно 6 грамів білка (еквівалент кількості білка приблизно в 1 великому яйці).

Добре для балансу цукру в крові

У формі цільної крупи гречка є джерелом стійкого крохмалю, тобто крохмаль проходить через тонкий кишечник без перетравлення. Подібно до інших цільних зерен псевдозернових культур, які містять стійкий крохмаль, це призводить до меншого стрибка рівня глюкози в крові (нижчий глікемічний індекс) у порівнянні з продуктами з рафінованого зерна, такими як скибочка білого хліба.

Ще однією унікальною перевагою гречки є особливо велика кількість розчинних вуглеводів під назвою D-хіро-інозит, які, як було показано, допомагають пом’якшити підвищення рівня цукру в крові у хворих на діабет.

Може сприяти здоров'ю серця

Гречка є єдиною псевдозерновою культурою та одним із небагатьох продуктів, які містять високий рівень антиоксиданту під назвою рутин, який має особливу користь для здоров’я серця. (Рутин також міститься в неочищених яблуках, зеленому чаї та інжирі).

Попередні дослідження показують, що рутин, флавоноїд або рослинний пігмент, має протизапальну дію та потенційно може знизити ризик утворення тромбів, покращуючи кровообіг. Якщо вам призначили антикоагулянт, такий як варфарин, поговоріть зі своїм лікарем, оскільки рутин може потенційно взаємодіяти з препаратом.

Дозволяє вживати багаті на поживні речовини продукти без глютену

Одним із недоліків багатьох безглютенових зернових продуктів на ринку є те, що вони або високоочищені, або природним чином мають низький вміст клітковини, вітамінів і мінералів, якщо вони не збагачені. Однак гречана крупа без глютену забезпечує низку поживних речовин без будь-яких збагачень.

Гречка містить вітамін А, комплекси вітамінів групи В, вітамін С і вітамін Е. Вона також містить важливі мінерали, такі як цинк, магній, фосфор, марганець і селен, і містить більше антиоксидантів, ніж пшениця та рис.

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Крім того, чорнослив може бути природною альтернативою для запобігання остеопорозу - стану, який спричиняє легке ламання слабких кісток.

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