Спеціаліст порадила, що саме потрібно робити, щоб, вмираючи, ні про що не шкодувати.

Доглядальниця і психолог Бронні Уер, яка доглядала за вмираючими людьми, записала їхні роздуми в останні дні життя.

За словами доглядальниці, в останні дні багато її пацієнтів ділилися з нею тим, про що вони шкодують. Уер зазначила, що найбільш поширеною відповіддю було: "Хотілося б мені мати сміливість прожити життя, вірне собі, а не те, яке від мене очікували інші", пише CNBC.

"Дуже важливо спробувати здійснити хоча б деякі свої мрії, поки не пізно", - пише доглядальниця у своїй книзі, заснованій на словах своїх пацієнтів. "Здоров'я приносить свободу, яку усвідомлюють лише деякі, поки вона у них не зникне". "Як психолог, я постійно спостерігаю це у своїх пацієнтів. Я завжди кажу їм, що для того, щоб підвищити своє щастя і зупинити час жалю, я працюю над тим, щоб навчитися цінувати час", - написала вона.

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У повсякденній рутині легко втратити те, що найважливіше. Але життя з усвідомленням своєї смертності принципово змінює те, що ми цінуємо і як ми вирішуємо використовувати свій час. Це викриває легковажні і порожні заняття.

Якщо ми повністю усвідомлюємо той факт, що ми не збираємося жити вічно, то наші цінності стануть більш чіткими. Коли дерматолог каже вам, що хоче зробити біопсію плями неправильної форми, оскільки вона виглядає передраковою, ви не подумаєте про високоефективний імідж, який ви ретельно створили серед своїх колег.

Як тільки ви зрозумієте, що час найцінніший з усіх товарів, більше не буде розриву між вибором, який ви хочете зробити, і тим вибором, який ви дійсно робите.

Вам не потрібно чекати, а потім озиратися назад і бажати, щоб ви вчинили інакше. Сьогодні ви можете почати з чистого аркуша. Просто запитайте себе, про що ви шкодуєте саме в цей момент.

"Велика різниця між сьогоденням і майбутнім в тому, що у вас є можливість щось зробити сьогодні", - зазначила автор книги.

"Ось ще одна проста вправа, яка мені дуже подобається: коли ти прощаєшся з кимось, скажи це так, ніби ти його більше ніколи не побачиш. Попрощайтеся так, щоб продемонструвати свою подяку за час, проведений разом", - порадила фахівець.

"Почніть з однієї людини сьогодні. Завтра два. Працюйте по-своєму, поки це не стане частиною вашого повсякденного життя", - рекомендувала вона.

Поради про життя

Фахівці радять для продовження здорового життя слідувати середземноморській дієті. Ще більший ефект буде, якщо її з'єднувати зі спортивним навантаженням.

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