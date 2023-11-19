Шеф-кухар рекомендує тримати банани подалі від прямих сонячних променів та джерел конденсату.

Банани дуже крихкі і швидко дозрівають. Однак, є деякі поради, які допоможуть зберігати банани довго.

Професійний шеф-кухар Пітер Сідвелл з CookServeEnjoy поділився тим, як потрібно зберігати банани, пише Express.co.uk. Він зазначив, що оскільки банани люблять дозрівати в теплих, вологих умовах, їх слід негайно вийняти з пластикової упаковки, щоб "довше зберігати свіжими".

Шеф-кухар рекомендує тримати банани подалі від прямих сонячних променів та джерел конденсату, найкраще "вибрати прохолодне місце". Банани продовжуватимуть дозрівати при кімнатній температурі, тому, як тільки вони досягнуть ідеального рівня стиглості, їх можна поставити в холодильник, щоб "уповільнити процес".

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Сідвелл сказав: "Я рекомендую використовувати пакет для консервування бананів, якщо ви хочете зберігати їх в холодильнику. Поліестерові пакети допоможуть зберегти банани свіжими до двох тижнів - не хвилюйтеся, якщо в холодильнику шкірка стане коричневою, смак від цього не постраждає".

Шеф-кухар порадив ніколи не зберігати банани в холодильнику до того, як вони дозріють, оскільки вони "залишаться твердими і несмачними".

Ті, хто залишає банани поза холодильником, ніколи не повинні зберігати їх поруч з іншими фруктами. Це не тільки прискорює дозрівання бананів, але й має такий же вплив на інші фрукти.

Експерт пояснив: "Банани насправді виділяють зі своїх стебел газ під назвою етилен, який потім дозріває і оточує плоди, змушуючи їх швидше гнити. Яблука, груші та дині особливо чутливі до цього газу, тому банани краще зберігати окремо від інших фруктів".

В якості альтернативи можна обернути стебла бананів поліетиленом, щоб затримати утворення етилену і уповільнити процес гниття.

Шеф-кухар також поділився порадою для тих, хто їсть по півбанана, але не хоче, щоб решта потемніла. Пітер сказав:"якщо розрізати банан, він швидко окислиться і стане коричневим".

"Якщо ви хочете з'їсти лише половину, а решту відкласти на потім, я рекомендую скропити залишки фруктів невеликою кількістю лимонного соку, щоб знизити рівень рН, і загорнути в харчову плівку, щоб зменшити кількість кисню, і фрукти стануть коричневими", - рекомендував він.

Тим, хто щойно купив банани, але не планує їсти їх місяцями, слід заморозити їх. Пестер сказав: "Ви також можете заморозити банани до шести місяців, але найсмачнішими вони будуть після перших трьох місяців. Обов'язково очистіть фрукти перед заморожуванням, щоб вони не розм'якли при розморожуванні і прискорити відтавання".

При якій температурі зберігати банани в холодильнику

Відзначимо, що просто знати, що банани в холодильнику краще зберігаються - ще не все. Існує певна температура холоду, яку вони "люблять" найбільше. Експерти компанії Dole стверджують, що це температура близько 12C. також вони заявляють, що банани дозрівають набагато швидше у теплих умовах і під сонцем. Часто супермаркети продають банани недозрілими і зеленими саме з такої причини, щоб передчасно не втратити свій товар.

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