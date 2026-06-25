На острові в Антарктиці пінгвіни змінили свою звичку через теплу погоду (відео)

Хоч арктична зима вже настала, навколо острова Галіндез досі не зімкнулася крига, тому пінгвінам є де полювати за їжею.

Через теплу погоду частина субантарктичних пінгвінів, що мешкають на острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", все ще не мігрувала на північ для зимівлі.

Як повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, з травня (в Антарктиці це кінець осені) біологи 31-ї експедиції Владислав Хрещенюк та Олег Горяінов фіксують поступову міграцію субантарктичних пінгвінів. Якщо 11 травня на Галіндезі було майже 9 тис. цих птахів, то 27-го – вже близько 6 тисяч. У червні кількість пінгвінів продовжувала зменшуватися, й наразі на острові лишається найстійкіша група – до 30 особин.

"Хоч антарктична зима вже в розпалі, навколо Галіндеза досі не зімкнулася крига. Однак зменшується площа відкритої води. Субантарктичні пінгвіни поступово рушають північніше, де є постійний доступ до океану та відповідно їжі – крилю та риби. Це абсолютно природний процес. Пінгвіни не залишаться зимувати на замерзлому березі, де неможливо полювати", – пояснив Хрещенюк.

За інформацією науковців, 30 птахів, які поки ще є на острові, тримаються біля незамерзлих ділянок води. Фахівцями озвучується версія, що ці пінгвіни могли затриматися через індивідуальні біологічні цикли, наприклад, пізній процес линяння.

"Водночас через теплу погоду процес міграції цього року загалом відбувається пізніше", - констатують дослідники.

Загалом, за даними центру, на піку цього шлюбного сезону (кінець антарктичного літа) українські вчені нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез.

"На клаптику суші близько 1 км кв. мешкало майже 11 тисяч червонодзьобих красунчиків", - акцентують дослідники.

Вони оприлюднили відео, зроблене на початку червня, на якому зафіксовано, як птахи масово припливають на ночівлю до Галіндезу.

У центрі зазначили, що українські вчені спостерігають за пінгвінами та іншими організмами в контексті зміни клімату.

"Міграції та зміни поширення можуть свідчити про потепління в цьому регіоні Антарктики. Зокрема, субантарктичні пінгвіни – теплолюбні, і до середини 2000 років взагалі не гніздували на Галіндезі. Тепер же їхня кількість щороку зростає", - додали в Антарктичному центрі.

Імператорський пінгвін на острові Галіндез

До станції "Академік Вернадський", що на острові Галіндез, несподівано навідався імператорський пінгвін. Це найбільший пінгвін у світі, який зустрічається лише в Антарктиці, однак для життя обирає холодніші території крижаного Півдня. Він може заходити на кількасот кілометрів вглиб континенту, де розмножується під час антарктичної зими. У районі станції "Академік Вернадський" цьому виду занадто спекотно, найближча колонія розташована за понад 300 км від станції. Тому візит імператорського пінгвіна – рідкісна подія.

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