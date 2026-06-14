Несподіваний візит: до українських полярників завітав найбільший пінгвін у світі (відео)

За їжею ці птахи інколи занурюються на глибину близько 500 метрів.

До станції "Академік Вернадський", яка розташована на острові Галіндез, навідався імператорський пінгвін. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

За словами дослідників, це найбільший пінгвін у світі, який зустрічається лише в Антарктиці, однак для життя обирає холодніші території крижаного Півдня. Зокрема, може заходити на кількасот кілометрів вглиб континенту, де розмножується антарктичною зимою - коли темно й дуже морозно.

У районі станції "Академік Вернадський", як додають науковці, цьому виду занадто спекотно, тому найближча колонія розташована за понад 300 км від станції. Тож коли імператорські пінгвіни приходять в гості до українських полярників – це справжня подія, пояснили у центрі.

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"Ми поверталися човном після роботи в океані. Всі мовчали, аж раптом наша колега Ліза вигукнула: "Там пінгвін, пінгвін!". Ми спершу не могли зрозуміти, чому вона так емоційно реагує, адже в нас гніздують тисячі субантарктичних пінгвінів. А потім як зрозуміли…", – розповів біолог 31-ї Української антарктичної експедиції Владислав Хрещенюк.

Відомо, що попередня експедиція зустрічала імператорського пінгвіна торік на кризі за кілька кілометрів від "Академік Вернадський". А саме останній зафіксований захід на острів Галіндез був у червні 2024 року.

"Тоді, як і зараз, до станції завітав молодий пінгвін: це легко визначити за сірим забарвлення на деяких частинах голови. Але якщо нині неочікуваний візитер гостював недовго - полярники помітили його вдень, а наступного ранку птах уже зник, то два роки тому він припливав двічі поспіль та по кілька днів вивчав Галіндез і станцію", - сказано у повідомленні.

Цікаві факти про імператорських пінгвінів:

Їхній зріст сягає 120 сантиметрів, а вага – 50 кілограмів.

За їжею вони інколи занурюються на глибину близько 500 метрів.

Єдині з пінгвінів розмножуються антарктичною зимою.

Не будують гнізда з камінців для виведення малюків, а вигрівають яйце на лапах.

2026 року Міжнародний союз охорони природи відніс їх до видів, що перебувають під загрозою зникнення. Критичне скорочення популяцій відбувається через танення морського льоду в Антарктиці.

Пінгвін за 2000 км від дому

Як писав УНІАН, біологи з української полярної станції "Академік Вернадський", яка знаходиться на острові Галіндез, неочікувано зустріли королівського пінгвіна. Це стало великою несподіванкою, бо найближча колонія цих птахів зафіксована на відстані у 2 тис. км. Королівського пінгвіна зістріли на одному із сусідніх островів Бут, що знаходиться поруч з Галіндезом. Ця територія відома тим, що там гніздують одразу 3 види пінгвінів, що мешкають в районі української станції.

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