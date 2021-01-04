Висота відколотої частини становить приблизно 20 м, а ширина – 5 м.

В Антарктиді відколовся край криги від льодовика Woozle Hill / фото facebook.com/AntarcticCenter

В Антарктиді поблизу української станції «Академік Вернадський» відколовся край криги від льодовика Woozle Hill.

Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у соціальній мережі Facebook.

«Трохи про сумне: на острові Галіндез, де розташована наша станція, від льодовика Woozle Hill відколовся край криги», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше. Зокрема, висота відколотої криги становить приблизно 20 м, а ширина – 5 м. Як зауважується, тріщина в місці відколу була вже давно, тож українські науковці постійно спостерігали за льодовиком.

«Вивчення природної криги в Антарктиді – один з постійних напрямів досліджень українських полярників. Вчені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть чи навпаки приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається крига тощо. Ці дослідження є важливими, адже льодовики, як і, приміром, пінгвіни чи щучник, «розповідають» про зміни клімату в усьому світі», - зазначають у науковому центрі.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко