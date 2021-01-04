В Антарктиді поблизу української станції «Академік Вернадський» відколовся край криги від льодовика Woozle Hill.
Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у соціальній мережі Facebook.
«Трохи про сумне: на острові Галіндез, де розташована наша станція, від льодовика Woozle Hill відколовся край криги», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше. Зокрема, висота відколотої криги становить приблизно 20 м, а ширина – 5 м. Як зауважується, тріщина в місці відколу була вже давно, тож українські науковці постійно спостерігали за льодовиком.
«Вивчення природної криги в Антарктиді – один з постійних напрямів досліджень українських полярників. Вчені спостерігають за тим, як змінюються льодовики: тануть чи навпаки приростають, з якою швидкістю це відбувається, як утворюються тріщини, куди рухається крига тощо. Ці дослідження є важливими, адже льодовики, як і, приміром, пінгвіни чи щучник, «розповідають» про зміни клімату в усьому світі», - зазначають у науковому центрі.
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