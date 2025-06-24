Фахівці пояснили, як поводитися в таких випадках.

Працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зустріли родину диких свиней, яка складається з дванадцятьох поросят та двох матерів.

Одна вела малюків по дамбі, а інша замикала колону, уважно контролюючи безпеку з тилу. Кумедні знімки тварин опублікувано на сторінці заповідника у соціальній мережі Facebook. Там застерігають, що милий вигляд диких свиней не має вводити в оману:

"Дикі свині надзвичайно дбайливі батьки, особливо самки. При найменшій загрозі вони миттєво кидаються захищати потомство, тож зустрівши таких мешканців у лісі, варто поводитись обережно і непомітно".

Зазначається, що зазвичай самки утворюють материнські групи разом із поросятами з кількох приплодів. Очолює таке стадо найстарша та найдосвідченіша з них. Уся група разом вирушає на пошуки їжі та води. Молоді самці з часом покидають рідне стадо: спершу приєднуються до "холостяцьких" зграй, а з віком починають жити поодинці.

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Інші тварини Чорнобильського заповідника

У заповіднику можна натрапити на оленя шляхетного - саме так і сталося під час однієї з польових експедицій фахівців установи. Їм вдалося зафіксувати рідкісний момент: під гілками кущів спокійно ховалося маленьке оленятко.

Матері поруч не було видно, однак малюк, схоже, розумів, що вона десь поряд і уважно стежить за ситуацією.

Також у Чорнобильській зоні мешкає безнога ящірка під назвою веретільниця. Вона цілком безпечна для людини, неотруйна та миролюбна. Більшу частину життя ящірка проводить під землею, а в їжі віддає перевагу дощовим черв’якам.

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