У спробі врятуватися від хижака, "вухань" побіг до людей.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному Біосферному заповіднику врятували зайця, якого переслідувала лисиця.

Про це йдеться у публікації, що розміщена на сторінці установи в Facebook.

"Спокійна погода, розмірений ритм роботи, м’який шелест трави під ногами. Дослідники займаються своїми справами, фіксують спостереження, обговорюють отримані дані. Здавалося, ніщо не може порушити цю тишу, але природа завжди має свої сюрпризи! Раптом, ніби нізвідки, стрімголов мчить заєць", - розповіли очевидці події.

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За їхніми словами, попри природну обережність і страх перед людьми, цей заєць не зупинився, а лише трохи сповільнився, перевів подих, швидко оцінив ситуацію і рушив далі - прямісінько до людей. Співробітники були настільки захоплені цією несподіваною ситуацією, що не одразу помітили головну причину сміливості вуханя - лисицю, яка з’явилася слідом за потенційною здобиччю.

Як пояснюють дослідники, у спробі врятуватися від загибелі, "вухань" інстинктивно обрав єдиний, на його думку, безпечний шлях - наблизитися до людей.

"І не помилився. Лисиця, побачивши це, втратила запал до переслідування й відступила. Так наші фахівці, самі того не підозрюючи, стали порятунком для зайця", - констатують дослідники.

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Як писав УНІАН, у відомій родині лелек Одарки та Грицика, що мешкають в Національному природному парку "Пирятинський", вилупилося п’ятеро пташенят, однак "глава сім'ї" позбувся одного свого пташеняти - крихітної Катрусі.

За словами фахівців, птахи таким чином позбавляються слабких діточок, щоб дати більше шансів вижити іншим. Але дослідники знайшли пташеня у полі, за 100 метрів від гнізда, та надали допомогу малечі. Чи виживе вона, поки невідомо, однак шанс у неї з’явився.

Також повідомлялось, що на Одещині помітили червонокнижних птахів. Йдеться про мартинів тонкодзьобих, які на початку травня 2025 року почали формувати гніздові колонії у заповідній зоні парку "Тузлівські лимани" і зараз вже насиджують кладки.

Як зазначив співробітник парку Іван Русєв, вже скоро у гніздах з'являться пташенята. За його словами, рідкісного птаха занесено до Червоної книги України.

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