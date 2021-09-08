Нові правила набудуть чинності до вересня 2022 року.

Влада Ірландії заборонить продавати види твердого палива, які мають статус забруднювачів. Нові правила набудуть чинності до вересня 2022 року.

Про це повідомляє BBC.

Міністр навколишнього середовища Імон Райан, який є представником Партії зелених, зазначив, що у постачальників такого палива є час для внесення змін у свою роботу. Таким чином, Ірландія стане країною з низьким рівнем викидів.

З 2022 року дозволять продавати паливо, яке виділяє менше ніж 10 грамів диму на годину при спалюванні, в тому числі й промислове тверде паливо, і торф'яні брикети. Вже до 2025 року цей показник знизять до 5 грамів.

Читайте такожУ ведмежому притулку біля Львова з'явилася нова мішканка (відео)Крім того, у два рази скоротять допустимий вміст сірки для всіх видів палива.

Нові правила будуть поширюватися і на деревину. Така сировина для опалення повинна мати рівень вологості 25% і менше, а за чотири роки цей показник знизять до 20%.

На сьогодні продавати димне вугілля заборонено в 42 містах Ірландії, але в інших містах такої заборони немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, в естонському місті Тарту курсуватимуть безпілотні мікроавтобуси, які працюють на водневому паливі. Компактні автобуси розраховані на 6 пасажирів і є екологічно чистими.

Автор: Анастасія Горбачова