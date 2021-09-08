Влада Ірландії заборонить продавати види твердого палива, які мають статус забруднювачів. Нові правила набудуть чинності до вересня 2022 року.
Про це повідомляє BBC.
Міністр навколишнього середовища Імон Райан, який є представником Партії зелених, зазначив, що у постачальників такого палива є час для внесення змін у свою роботу. Таким чином, Ірландія стане країною з низьким рівнем викидів.
З 2022 року дозволять продавати паливо, яке виділяє менше ніж 10 грамів диму на годину при спалюванні, в тому числі й промислове тверде паливо, і торф'яні брикети. Вже до 2025 року цей показник знизять до 5 грамів.
Читайте такожУ ведмежому притулку біля Львова з'явилася нова мішканка (відео)Крім того, у два рази скоротять допустимий вміст сірки для всіх видів палива.
Нові правила будуть поширюватися і на деревину. Така сировина для опалення повинна мати рівень вологості 25% і менше, а за чотири роки цей показник знизять до 20%.
На сьогодні продавати димне вугілля заборонено в 42 містах Ірландії, але в інших містах такої заборони немає.
Як раніше повідомляв УНІАН, в естонському місті Тарту курсуватимуть безпілотні мікроавтобуси, які працюють на водневому паливі. Компактні автобуси розраховані на 6 пасажирів і є екологічно чистими.