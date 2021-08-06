Колишній власник назвав цей продаж здійсненням мрії.

В Ірландії семимісячне ягня продали на аукціоні за 44 тисячі євро. Це рекордна вартість ягняти в країні.

Про це пише BBC.

Попередній рекорд - 38 тисяч євро за барана. Тепер ягня породи суффолк стало найдорожчим бараном країни.

У селекціонера округу Донегал Річарда Томпсона його купив консорціум фермерів Північної Ірландії.

Читайте такожУ Британії видовищно підірвали 90-метрові вежі старої ТЕЦ (відео)Колишній власник назвав цей продаж здійсненням мрії.

За його словами, такі гроші за ягня пропонують один раз у житті.

"Він був тим, що всі шукали, всі намагалися розводити. У нього була інша кровна лінія", - пояснив журналістам Томпсон.

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Автор: Людмила Жерновська