Під час руху мікроавтобус на водневому паливі виділяє в атмосферу тільки водяні випаровування й теплову енергію.

В естонському місті Тарту відсьогодні курсуватимуть безпілотні мікроавтобуси, які працюють на водневому паливі.

Компактні автобуси розраховані на 6 пасажирів і є екологічно чистими, йдеться в сюжеті ТСН.

Поки що цей транспорт працюватиме у тестовому режимі. В Естонії ці автобуси називають транспортом останнього кілометра, адже вони розвозитимуть людей від великих транспортних вузлів до віддалених районів.

Безпілотний автобус розробила компанія Auve Tech спільно з Тартуським університетом.

Він керується дистанційно за допомогою операторів у єдиному центрі, повідомляється на сайті університету.

Гендиректор Auve Tech Йоханес Мосс вважає, що використання водневого транспорту є важливим для навколишнього середовища, оскільки є екологічно чистою заміною приватним автомобілям.

Під час руху мікроавтобус на водневому паливі виділяє в атмосферу тільки водяні випаровування і теплову енергію.

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Автор: Олександр Топчій