В естонському місті Тарту відсьогодні курсуватимуть безпілотні мікроавтобуси, які працюють на водневому паливі.
Компактні автобуси розраховані на 6 пасажирів і є екологічно чистими, йдеться в сюжеті ТСН.
Поки що цей транспорт працюватиме у тестовому режимі. В Естонії ці автобуси називають транспортом останнього кілометра, адже вони розвозитимуть людей від великих транспортних вузлів до віддалених районів.
Безпілотний автобус розробила компанія Auve Tech спільно з Тартуським університетом.
Він керується дистанційно за допомогою операторів у єдиному центрі, повідомляється на сайті університету.
Гендиректор Auve Tech Йоханес Мосс вважає, що використання водневого транспорту є важливим для навколишнього середовища, оскільки є екологічно чистою заміною приватним автомобілям.
Під час руху мікроавтобус на водневому паливі виділяє в атмосферу тільки водяні випаровування і теплову енергію.
Вас також можуть зацікавити новини
- У США представили перше таксі, яке літає на водні (фото, відео)
- Toyota випустить друге покоління водневого седана
- У Каліфорнії витратять $4 мільйони на створення водневого маневрового локомотива
- Водневе авто Hopium Machina Alpha 0 має вигляд найвдалішої версії Tesla Model S (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram