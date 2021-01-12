В даний час зоопарк закритий для відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями, які діють в Україні до 24 січня.

Сьогодні в Одеському зоопарку народилися камерунські вівці.

Про це повідомили в комунальному закладі «Одеський зоопарк».

«Хочемо поділитися з вами радістю! Сьогодні в зоопарку народилися перші дитинчата 2021-го року. Першими щасливими батьками стали камерунські вівці», - сказано в повідомленні.

В даний час зоопарк закритий для відвідувачів у зв'язку з карантинними обмеженнями, які діють в Україні до 24 січня.

Одеський зоопарк: що потрібно знати

Одеський зоопарк розташований біля ринку «Привоз» з 1938 року.

Відвідування зоопарку становить більше ніж 250 тисяч людей на рік. Його колекція містить понад 260 видів, порядку 1570 екземплярів тварин, зокрема близько 50 видів занесено до Червоної книги України і Міжнародної Червоної книги.

Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.

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Автор: Лариса Козова