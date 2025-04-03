Живляться ці птахи переважно комахами та їхніми личинками.

До Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли червонокнижні кулики-довгоноги. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Кулики-довгоноги - Himantopus himantopus вчора прилетіли з далекої Африки до Національного природний парк "Тузлівські лимани". Птахи занесені у Червону книгу України та потребують охорони. Бережіть птахів", - наголосив науковець.

Він оприлюднив відео, на якому кулики, що ходять по мілководді в пошуку їжі. Очевидно червонокнижні птахи потрапили у фотопастку.

Відео дня

Кулик-довгоніг чорнокрилий - прибережний птах ряду сивкоподібних. Єдиний вид роду в Україні, представлений номінативним підвидом. Це досить великий кулик (розміром з голуба), з непропорційно довгими ногами й довгим прямим гострим дзьобом. Видає голосний свист "гоїть" або "троїть".

Весняна міграція відбувається у квітні-травні. Цей птах заселяє узбережжя морів, прибережні острови, напівзатоплені острівці, долини річок, купинясті болота, мілководні прісні і солонуваті озера, відстійники, риборозплідні ставки. Гніздиться біля урізу води або на відстані до 100 м вглиб водойми, окремими парами та колоніями, іноді разом з крячками. Пташенята стають на крила на 30-35 день. Живляться ці дивовижні птахи переважно комахами та їхніми личинками.

Кулик-довгоніг чорнокрилий включений до списків Боннської та Бернської конвенцій, угоди AEWA. Внесений до Червоної книги України (статус - вразливий).

Інші "гості" заповіднику "Тузлівські лимани"

Раніше у Національному природному парку "Тузлівські лимани" зафіксували появу рідкісних птахів - чоботарів. Вони дуже постраждали через війну у зв'язку з бомбардуванням улюблених ними водно-болотних угідь у парку. Чоботар синьоногий включений до Червоної книги України, до Боннської та Бернської конвенцій.

Також у заповіднику бачили вільшанку, яка вважається національним символом Великої Британії. Це невеликий лісовий птах, який перебуває під охороною Бернської конвенції. У Великій Британії вільшанка асоціюється з Різдвом, тому її часто зображують на різдвяних листівках.

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