За словами Антоніу Гутерреша, країни повинні взяти на себе зобов'язання й припинити знищувати природу.

Генеральний секретар ООН заявив, що людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою.

Про це Антоніу Гутерреш написав на своїй сторінці в Facebook Twitter.

За його словами, країни повинні взяти на себе зобов'язання і припинити знищувати природу.

"Людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою. Проголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь. Ми знаємо проблеми й маємо інструменти для їхнього вирішення. Що нам зараз потрібно, так це прихильність, амбіції та надійні зобов'язання всіх країн", - написав Гутерреш.

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Зміна клімату

Клімат Землі стрімко змінюється, що ставить всю планету перед загрозою глобальної екологічної, гуманітарної та продовольчої кризи. За оцінками вчених, підвищення температури більш ніж на 1,5 градуса може завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу.

Однією з головних причин зміни клімату фахівці вважають викиди в атмосферу парникових газів (зокрема - вуглекислого газу), які сприяють підвищенню середньої температури.

У грудні минулого року генсек ООН Антоніу Гутерреш визначив завдання з порятунку планети.

Зокрема, за словами Гутерреша, до 2030 року потрібно скоротити викиди парникових газів на 45%. До 2050 року необхідно досягти вуглецевого нейтралітету. А до 2100 року - обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм.

Автор: Олександр Топчій