Наразі вчені продовжують спостерігати за цікавим австралійським "переселенцем".

В національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) помітили рідкісного чорного лебедя, який прилетів через теракт на Каховській ГЕС

Як повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, чорного красеня, батьківщиною якого є Австралія, він побачив 11 червня.

За його словами, для Тузлівських лиманів це унікальний птах. Помітили його на Одещині у компанії "місцевих" пеліканів та білих лебедів.

Відео дня

"На відміну від більшості водних птахів та інших видів лебедів, чорний лебідь перелітної птахом не є. Тим не менш, він досить мобільний і навіть найменші перешкоди, такі, як нав'язливий тривалий шум, можуть змусити його змінити місце перебування. Харчується лебідь чорний переважно водною рослинністю і дрібними водоростями та різними гідробіонтами, яких багато на Тулівських лиманах", - розповідає вчений.

Він припускає, що до Одещини лебідь прилетів з якогось зоопарку після катастрофи на Дніпрі, чи з біосферного заповіднику "Асканія Нова", що на Херсонщині.

Наразі вчені продовжують спостерігати за цікавим австралійським "переселенцем".

За словами Русєва, лебідь чорний у природі зустрічається по всій території Австралії та на Тасманії. В середині 19 століття він був завезений до Нової Зеландії, де швидко прижився. Потім птахів завезли до Північній Америці та Європи, де їх тримали в парках.

"Вони взагалі рідко літають, з великими труднощами піднімаючись з землі, та й з води можуть злетіти не відразу. Але якщо чорний лебідь вже в повітрі, то летить дуже швидко", - розповідає вчений.

За його словами, краса птаха особливо помітна, коли він ширяє над землею і його білі махові пера різко виділяються на загальному тлі синяво-чорного оперення. По краях крил у чорного лебедя кучеряві пір'я, дзьоб яскраво-червоний. На відміну від нашого мовчазного місцевого лебедя шипуна, у чорного лебедя є справжній голос. Їм птиці вітають один одного, супроводжуючи це кивками голови.

Як російська агресія вплинула на тварин - деталі

Через теракт, який російська армія вчинила на дамбі Каховської ГЕС, загинули тисячі тварин та птахів. Деяким пощастило врятуватися – з течією вони "прибувають" до Одещини, де їх намагаються врятувати люди. Вже відомо, про таких "переселенців", як козуля, ондатри, свійський собака, змії.

Ще раніше, навесні, до заповіднику "Тузлівські лимани" на Одещині прилетіла неймовірна кількість рожевого фламінго – понад півтисячі птахів. За словами вчених, раніше вони гніздувались на певній території Херсонщини, частина якої наразі тимчасово окупована РФ.