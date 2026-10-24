На Одещині помітили птахів з північного полюса (фото)

При появі небезпеки птах покидає гніздо і намагається відвести хижака, відвертаючи його увагу на себе криками та прикидається пораненим.

На півдні Одеської області, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" дослідники помітили птахів з Тундри - білі побережники харчувалися на узбережжі Чорного моря.

Як розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв, птаха дослідники помітили на узбережжі, коли реєстрували вплив війни на довкілля.

"Перед нами, різними зграйками, витримуючи дистанцію в 40-50 м, переплітаються побережники білі (Calidris alba). Це невеликий птах із родини баранцевих ряду сивкоподібних і один з найпівнічніших птахів, що розмножуються. Гніздування виявлені в арктичній тундрі всього за 960 км від північного полюса", - зазначив вчений.

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За його словами, біологія цього птаха найкраще вивчена поза сезоном розмноження, коли їх можна зустріти майже повсюдно на морських узбережжях материків та океанічних островах. Примітний спосіб добування корму зимуючих птахів: зграйки куликів, іноді змішані з побережниками малими та чорногрудими побережниками, швидко переміщуються по піщаному пляжу біля самої води. Вони хапають винесену прибоєм здобич, – рачків, молюсків та черв'яків. У нацпарку "Тузлівські лимани" побережники білі - пролітний, зрідка - зимуючий вид.

Побережник білий: що ще про нього відомо

Загальна довжина 20-21 см, розмах крил 36-39 см, вага 40-60 г. Забарвлення оперення майже не відрізняється у самців та самок, однак у тих й інших має сезонні відмінності.

Згідно з відкритими джерелами, в останні роки найчастіше виділяють 2 підвиди – Calidris alba alba і Calidris alba rubida. Перший гніздиться у північно-східній Гренландії, на острові Ян-Маєн, на Шпіцбергені, Землі Франца-Йосифа та Таймирі; другий – на Алясці та півночі Канади, а також можливо у дельті Лени і Новосибірських островах. Розмножується кругополярно у приморських арктичних тундрах на материку та островах Північного Льодовитого океану: Канадському Арктичному архіпелазі, Гренландії, Шпіцбергені, Північній Землі, Новосибірських островах, острові Беннетта. У материковій частині Євразії доведено гніздування птаха у проміжку між Єнісейською та Хатангською затоками, головним чином на північному заході Таймиру. У Північній Америці кулик гніздиться у прибережній смузі між мисом Барроу та північно-західним краєм Гудзонової затоки.

Розмноженню передує шлюбний період, під час якого самці токують – піднімаються у повітря і з хрипкими криками перелітають з однієї проталини на іншу, чергуючи планування та тремтливий політ. Улюблена поза самця на землі – злегка опущені крила, розпущений віялом хвіст та скуйовджене пір'я – демонструється з висоти каменю або купини з метою привернути пробігають повз самку.

Відкладання яєць у середині червня або пізніше, якщо тундра у той час ще не звільнилася від снігу. Гніздо являє собою плоске поглиблення на голому ґрунті або в моху, лишайнику, вистелене кількома сухими стеблинками рослин та шматочками ягелю. При появі небезпеки птах покидає гніздо і з великої відстані намагається відвести хижака, відволікаючи його увагу на себе криками та демонстративною поведінкою "пораненої птахи".

Інші новини екологіії

Як писав УНІАН, у водоймах Національного парку "Тузлівські лимани" помітили цікаву тварину - актинію, яка дуже схожа на квітку, але є хижаком. Їх часто називають "підводними квітами" через яскраве забарвлення та вірний поділ на пелюсткоподібні щупальця. Найпоширенішим представником у лиманах на півдні Одещини є актинія кінська. На відміну від більшості своїх "родичів" – коралових поліпів - актинії не мають твердого мінерального скелета. Їхнє тіло – м'який, мішкоподібний циліндр.

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