Чим більше люди сортуватимуть сміття, тим менший об’єм непотребу поїде на полігон і тим дешевше обійдеться послуга з його вивозу.

Кабінет міністр ухвалив постанову, у якій вивів спеціальну формулу розрахунку тарифу на поводження з побутовими відходами.

Читайте такожЖурналісти назвали головні причини забруднення повітря у Києві – розслідування (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Відповідно до формули, тариф на послуги з поводження з побутовими відходами встановлюється за фактичні об’єми, які потрапляють саме на перероблення та захоронення», – повідомили у Кабміні.

Тобто, чим більше люди сортуватимуть сміття, тим менший об’єм непотребу поїде на полігон і тим дешевше обійдеться послуга з його вивозу.

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Автор: Катерина Шварц