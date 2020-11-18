Кабінет міністр ухвалив постанову, у якій вивів спеціальну формулу розрахунку тарифу на поводження з побутовими відходами.
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«Відповідно до формули, тариф на послуги з поводження з побутовими відходами встановлюється за фактичні об’єми, які потрапляють саме на перероблення та захоронення», – повідомили у Кабміні.
Тобто, чим більше люди сортуватимуть сміття, тим менший об’єм непотребу поїде на полігон і тим дешевше обійдеться послуга з його вивозу.
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