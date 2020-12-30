Власника звинуватили у жорстокому поводженні з твариною.

У Харкові вчора, 29 грудня, на святковому ярмарку помітили чоловіка з левеням на повідку. Тварина гарчала на людей та тікала від натовпу.

Про це повідомляє МГ "Об'єктив".

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Левеня звати Сімба. Йому вже рік та 7 місяців. Власник хижака Станіслав Кішинський заявив, що такі прогулянки проводить часто, вони безпечні і для тварини, і для людей.

"Хотіли зробити настрій новорічний. Ми робимо взагалі акції. В інтернати возимо тварин, це унікальний проєкт для діток", — сказав Кішинський.

Втім, Сімба стрибав на людей, чіплявся кігтями за верхній одяг дітей. Чоловік говорив, що тварині просто подобалася ця дитина. За словами свідків, приблизно через 20 хвилин такої прогулянки левеня почало гарчати й тікати від натовпу.

Очевидці зауважили власнику Сімби, що такий хижак має жити не у квартирі, а у великому вольєрі в зоопарку чи у нацпарку. Вони впевнені, те, що робить Кішинський, це жорстоке поводження з твариною. Після цього чоловік забрав левеня і пішов.

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Автор: УНІАН