Йому лише тиждень, а він вже бігає, грається і звикає бути в центрі уваги. І відвідувачі його не оминають.

У київському зоопарку поповнення у родині великих і рогатих – там народився бізон.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Йому лише тиждень, а він вже бігає, грається і звикає бути в центрі уваги. І відвідувачі його не оминають. Зараз він у тридцять разів менший за своїх батьків.

Як кликати поки що безрогого бичка - у звіринці ще не придумали, хоча варіантів клички є кілька.

Маму звіря звуть Веста, тата - Вар’ят, сестру – Вербена, тому і у малечі ім’я повинно починатися на цю саму букву. Варіантів – п’ять: Вітерець, Васко, Вареник, Вертер, Вар’ят.

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Автор: Денис Прядко