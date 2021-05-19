У київському зоопарку поповнення у родині великих і рогатих – там народився бізон.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Йому лише тиждень, а він вже бігає, грається і звикає бути в центрі уваги. І відвідувачі його не оминають. Зараз він у тридцять разів менший за своїх батьків.
Як кликати поки що безрогого бичка - у звіринці ще не придумали, хоча варіантів клички є кілька.
Маму звіря звуть Веста, тата - Вар’ят, сестру – Вербена, тому і у малечі ім’я повинно починатися на цю саму букву. Варіантів – п’ять: Вітерець, Васко, Вареник, Вертер, Вар’ят.
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