Яскраві жовті квіти кактусів вкрили галявину в Олешківському лісі на Херсонщині.
Схоже, ці екзотичні рослини добре там почуваються. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожУ Чорнобильському заповіднику розквітли рожеві водяні лілії: фотоЦі кактуси випадково виявили місцеві жителі. За словами вчених, ця рослина називається опунція, і вона досить популярна на дачних клумбах. Як вона опинилася у лісі - посадили її навмисно чи сама насіялась - невідомо. Але судячи з того, що кактуси успішно перезимували й розрослися, та ще й так рясно зацвіли, південний клімат їм дуже довподоби.
Щоправда, вчені від здичавілих кактусів не в захваті. Побоюються, що опунції за найближчі десятиліття займуть своє місце в екосистемі Півдня і витіснять місцеві рослини.
Раніше повідомлялося, що на Кінбурнській косі розквітло найбільше в Європі поле диких орхідей, які занесені до Червоної книги.
Цьогоріч через затяжну весну дикі орхідеї, яких ще називають зозулинці, розквітли трохи пізніше, ніж зазвичай.
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