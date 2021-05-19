Площа орхідейного поля складає понад 60 гектарів.

На Кінбурнській косі розквітло найбільше в Європі поле диких орхідей, які занесені до Червоної книги.

Цьогоріч через затяжну весну дикі орхідеї, яких ще називають зозулинці, розквітли трохи пізніше, ніж зазвичай, йдеться в сюжеті ТСН.

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Площа орхідейного поля складає понад 60 гектарів. Це поле, як і вся Кінбурнська коса, є заповідником.

Охоронці просять не викопувати орхідей, адже вдома та на присадибних ділянках ці дикі рослини не приживаються, адже вони потребують спеціального мікроклімату.

Тим часом, відео та фото цих червонокнижних квітів місцеві активно викладають у соцмережі.

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Автор: Олександр Топчій