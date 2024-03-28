На думку вчених, танення льодів у Гренландії та Антарктиді сповільнило обертання Землі, оскільки змінилося місце концентрації маси планети.

Згідно з дослідженням, танення полярних льодів через антропогенну зміну клімату трохи сповільнило обертання Землі і може вплинути на те, як ми вимірюємо час. Хоча зникнення льоду знизило швидкість обертання планети, Земля, як і раніше, обертається трохи швидше, ніж раніше.

Загальне збільшення швидкості означає, що вперше в історії світовим хронометристам, можливо, доведеться розглянути можливість віднімання секунди з нашого годинника.

Це означає, що, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, годиннику, можливо, доведеться пропустити секунду, яка називається "від'ємною додатковою секундою", приблизно у 2029 році, щоб забезпечити синхронізацію всесвітнього часу з обертанням Землі.

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Якби не наслідки танення льоду, зміна часу знадобилася б на три роки раніше, у 2026 році. В останні десятиліття Земля оберталася швидше через зміни в її ядрі, але лід, що тане, протидіяв цьому сплеску швидкості.

Дункан Егнью, автор дослідження і геофізик з Океанографічного інституту Скріппса при Каліфорнійському університеті, каже, що танення льодів у Гренландії та Антарктиді змінило місця концентрації маси Землі.

Це сповільнило обертання Землі, оскільки менш твердий лід у північних і південних районах планети означає, що навколо екватора маса більша, як припускає дослідження.

Щоб пояснити це, Агню використав приклад фігуристки, що кружляє на льоду.

Він сказав: "Якщо у вас є фігуристка, яка починає обертатися, якщо вона опускає руки або витягує ноги, вона сповільнюється".

Однак якщо руки фігуристки повернуті всередину, це означає, що вона обертатиметься швидше.

Танення льодів у Гренландії та Антарктиді - це тенденція, що прискорюється, яка, як стверджується, викликана головним чином антропогенною зміною клімату. Це означає, що люди можуть змушувати Землю обертатися повільніше, ніж в іншому випадку.

Егнью продовжив: "Навіть для мене це вражає: ми зробили щось, що помітно змінює швидкість обертання Землі. Відбуваються безпрецедентні речі".

Танення полярних льодів стане новим чинником, що впливає на обертання Землі. Тертя океанських припливів, почасти через гравітаційне тяжіння Місяця, уповільнює обертання Землі.

Тим часом, рух рідини всередині рідкого внутрішнього ядра Землі може як прискорити, так і сповільнити швидкість обертання планети, сказав Агнью.

Танення льодів - наслідки

Глобальне потепління нікому у світі не піде на користь, і Україна - не виняток. Зміна клімату призведе до посух, пожеж, повеней, а наша країна може втратити південні області через затоплення внаслідок танення льодовиків. Про це розповіла синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Олена Палагнюк.

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