Кінь Пржевальського - це єдиний дикий кінь, що живе сьогодні.

В Одеському зоопарку народилося лоша Пржевальського.

Про це повідомляється на сторінці зоопарку в Facebook.

"Маля народилося у коня Пржевальського. Лоша почуває себе добре, має грайливий характер і вже радує відвідувачів у загальному вольєрі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кінь Пржевальського - це єдиний дикий кінь, що живе сьогодні. Його можна зустріти тільки в зоопарках і заповідниках. У наші дні ці особини відіграють важливу роль у збереженні й інтродукції коней у первинні місця існування.

Кінь Пржевальського вважається пращуром домашніх коней, але деякі дослідники припускають, що обидві форми коня походять від спільного виду - тарпана, який нині вже вимер, а їхній подальший розвиток відбувався абсолютно незалежно один від одного.

Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" із 1938 року. Колекція звіринця містить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесено до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги. Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га є експозиційними.

Як повідомляв УНІАН, у київському зоопарку маленьке ведмежатко Бері вперше вийшло у свій вольєр. Тварина народилася 19 січня, нині її зможуть побачити усі охочі відвідувачі звіринця.

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