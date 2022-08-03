Лоша почуває себе добре / фото "Одеський зоопарк"

В Одеському зоопарку народилося лоша Пржевальського.

Про це повідомляється на сторінці зоопарку в Facebook.

"Маля народилося у коня Пржевальського. Лоша почуває себе добре, має грайливий характер і вже радує відвідувачів у загальному вольєрі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кінь Пржевальського - це єдиний дикий кінь, що живе сьогодні. Його можна зустріти тільки в зоопарках і заповідниках. У наші дні ці особини відіграють важливу роль у збереженні й інтродукції коней у первинні місця існування.

Кінь Пржевальського вважається пращуром домашніх коней, але деякі дослідники припускають, що обидві форми коня походять від спільного виду - тарпана, який нині вже вимер, а їхній подальший розвиток відбувався абсолютно незалежно один від одного.

Фото "Одеський зоопарк"

Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" із 1938 року. Колекція звіринця містить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесено до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги. Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га є експозиційними.

Як повідомляв УНІАН, у київському зоопарку маленьке ведмежатко Бері вперше вийшло у свій вольєр. Тварина народилася 19 січня, нині її зможуть побачити усі охочі відвідувачі звіринця. 

Вас також можуть зацікавити новини: