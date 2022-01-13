Людству терміново необхідно скоротити концентрацію CO2 на 20%.

Зусиль, до яких зараз вдаються для порятунку планети, недостатньо. План з усунення загрози глобального потепління провалиться..

Про це пише Bloomberg.

На думку експертів з Метеорологічного бюро Великобританії, якщо не боротися активно з викидами парникових газів, то не вдасться обмежити збільшення температури на 1,5 градуса Цельсія в порівнянні з доіндустріальним рівнем.

Фахівці вважають, що у 2022 році середня концентрація CO2 збільшиться, імовірно, на 2,14 частини на мільйон. При цьому зазначено, що частково шкода атмосфері компенсується за завдяки рослинам, але цей ефект довго не триватиме.

"Природа тимчасово візьме на себе нашу "важку роботу" в цьому році, оскільки очікується, що екосистеми, такі як тропічні ліси, будуть поглинати з атмосфери більшу частку вуглекислого газу, ніж зазвичай", - пояснила керівник відділу досліджень кліматичних впливів в Метеобюро Річард Беттс.

Читайте також2021 рік ставши одним із найспекотніших за всю історію спостереженьДля досягнення кліматичних цілей накопичення CO2 в атмосфері має різко впасти на 20% в найближчі п'ять років і припинитися до середини століття.

Як повідомляв УНІАН, концентрація парникових газів в атмосфері Землі у 2020 році встановила новий рекорд, а річні темпи зростання перевищили середній показник за 2011-2020 роки. Ця тенденція збереглася і в 2021 році.

При цьому засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив, що весь світ повинен змінити спосіб ведення бізнесу, щоб уникнути кліматичної катастрофи.

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