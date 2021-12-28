За словами мільярдера, світові зараз потрібна нова, чиста промислова революція.

Щоб уникнути кліматичної катастрофи, увесь світ повинен змінити спосіб ведення бізнесу.

Про це засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс написав у матеріалі для журналу Wired.

За його словами, світові зараз потрібна нова, чиста промислова революція, щоб досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

"Нам потрібні нові способи вирощування їжі, виготовлення речей, пересування, виробництва електроенергії, опалення та охолодження наших будівель, і все це без викидів парникових газів", - пише Гейтс.

На його думку, у 2022 році відбудуться три події, які прискорять істотний перехід до чистої економіки.

Одна з них полягає в тому, що проблема зміни клімату залишатиметься головним пріоритетом. "Після рецесії 2008 року опитування показали, що зміна клімату значно знизилася у списку пріоритетів виборців у всьому світі. Проте за нинішньої кризи зміна клімату не відходить на другий план", - пише Гейтс.

Також, на його думку, лідери країн і представники бізнесу підготують конкретні плани щодо ліквідації викидів.

Гейтс зазначає, що в 2022 році й надалі компаніям надаватимуться кредити не лише за інвестиції в сталий розвиток, а й за правильні види інвестицій, особливо в чисті технології, які зменшують майбутні викиди.

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Інвестори також будуть все частіше вкладати гроші в компанії, які роблять сміливі кроки для фінансування технологій, які потрібні, щоб досягти нульових викидів.

Окрім цього, Гейтс прогнозує збільшення співпраці між урядами і приватним бізнесом. Вони зможуть створити нові робочі моделі для побудови ринків для нових продуктів і прискорення переходу до чистої економіки.

Як повідомляв УНІАН, концентрація парникових газів у атмосфері Землі в 2020 році встановила новий рекорд, а річні темпи зростання перевищили середній показник за 2011-2020 роки. Ця тенденція збереглася й в 2021 році.

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