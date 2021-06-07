На острові заборонили торгівлю піском, галькою та мушлями у 2017 році.

Влада Сардинії звинувачує у крадіжці піску та черепашок з пляжу понад 40 осіб.

Про це пише BBC.

Білий пісок Сардинії є цінністю острова, його заборонено вивозити. Зараз у крадіжці близько 100 кг піску підозрюють 41 особу.

Торгівлю сардинським піском, галькою та мушлями визнали незаконною у 2017 році. Однак туристи збирають пісок у пляшки як сувенір, або намагаються продати на аукціоні.

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У поліції повідомляють, що останніми днями виявили десятки рекламних оголошень про продаж предметів, незаконно зібраних з узбережжя середземноморського острова.

Вчений-еколог П'єрлуїджі Кокко заявив, що вивезення піску може сприяти поступовому зменшенню пляжів.

Це може становити екологічну загрозу, оскільки зміна клімату спричиняє підвищення рівня моря.

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Автор: Людмила Жерновська