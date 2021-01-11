Поліцейські разом з двома цивільними особами проникли у сховище магістральних ліній зв’язку та скоїли крадіжку кабелю.

У Харкові двох поліцейських та ще двох цивільних осіб підозрюють у крадіжці магістральних кабелів зв’язку компанії «Укртелеком» та Держспецзв’язку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

«За даними слідства, упродовж року патрульний поліцейський, співробітник батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області та двоє цивільних осіб, вступивши у змову, здійснювали крадіжки магістральних кабелів зв’язку «Укртелеком» та Держспецзв’язку на території Харкова», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 8 січня 2020 року зазначені четверо чоловіків проникли у сховище магістральних ліній зв’язку, заздалегідь заготовленим інструментом перекусили кабель та помістили його в багажник автомобіля, на якому приїхали. Правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 КПК України.

Вказаним чотирьом особам повідомлено про підозру за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у сховище (ч. 3 ст. 185 КК України).

Співробітнику батальйону конвойної служби обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, трьом іншим підозрюваним — у вигляді нічного домашнього арешту.

У відомстві додали, що прокуратура подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду і вимагатиме обрання більш суворого запобіжного заходу патрульному поліцейському.

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Автор: Світлана Макринська